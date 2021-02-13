Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек

Более 50 человек пострадали в результате землетрясении в Японии. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает «Би-би-си».

Ранее сообщалось о не менее 30 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке страны.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23.08 (17.08 мск). Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Ранее в субботу Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей в ближайшее время не покидать свои дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.