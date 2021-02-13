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Сборная России обыграла Швецию по буллитам на этапе Евротура
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Сборная России обыграла Швецию по буллитам на этапе Евротура

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Сборная России в серии буллитов со счетом 2:1 победила шведов в игре второго тура третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, которая состоялась в Мальмё в субботу, 13 февраля.

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В составе российской сборной шайбу забросил Данила Моисеев (38-я минута). У проигравших отличился Эмиль Петтерссон, забросивший шайбу на 27-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс».

Автором единственного реализованного буллита стал россиянин Владимир Бутузов, отмечает «Газета.ру».

В серии буллитов голкипер Александр Самонов отразил все пять бросков соперников.

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На втором месте — команда Швеции с тремя очками. Далее идут финны и чехи — по два очка у сборной каждой из стран.

В заключительном туре в воскресенье российская сборная сыграет с чехами, а шведы — с командой из Финляндии.

В Мальме с 11 по 14 февраля проходит третий этап Еврохоккейтура–2020/21. Игры проводятся без зрителей.

В декабре 2020 года сборная России по хоккею победила чехов в матче Кубка Первого канала, российского этапа Евротура, со счетом 4:1. Шайбы в ворота соперников забросили Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, а Максим Мамин отличился дважды.

Единственный гол в составе чешской сборной забил Лукаш Седлак.

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