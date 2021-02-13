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Лавров и спецпредставитель Байдена условились налаживать диалог по климату

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 13 февраля, провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора стороны затронули вопросы, связанные с Парижским соглашением по климату.

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«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также отмечается, что российская сторона как один из лидеров данного процесса подтвердила свою открытость «для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)».

В ходе беседы стороны условились налаживать контакты между компетентными структурами РФ и США перед серией мероприятий по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго.

«В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран», — добавили в ведомстве.

Собеседники также договорились развивать взаимодействие в Арктическом совете, в котором будет председательствовать Россия в 2021–2023 годах, с учетом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня.

27 января стало известно, что американские власти планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Как ожидается, саммит примет президент США Джо Байден 22 апреля.

США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля. О выходе страны из договора в июне 2017 года объявил Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост главы государства.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.

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