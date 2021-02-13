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Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30

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Число пострадавших при землетрясении, которое произошло в субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии, возросло до 30 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Все потерпевшие — жители префектур Мияги и Фукусима на северо-востоке страны. Большинство получили травмы при падении. Ранее сообщалось как минимум о десяти пострадавших.

Профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке считает, что землетрясение, предположительно, является афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года. По его словам, неудивительно, что афтершок зафиксирован спустя десять лет, так как во время землетрясения 2011 года его магнитуда составляла девять баллов.

Представитель метеорологического управления Японии на экстренно созванной пресс-конференции сообщила, что сильных афтершоковых толчков можно ждать в районе землетрясения в течение недели. Так, за полтора часа после первого сейсмособытия уже произошли 12 толчков силой свыше одного балла.

Помимо этого из-за землетрясения были остановлены несколько тепловых электростанций (ТЭС). Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, речь идет о двух энергоблоках ТЭС «Хиромо» в префектуре Фукусима. На станциях сработала аварийная система остановки. Когда планируется возобновить их работу, неизвестно.

В 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение. Изначально сообщалось, что его магнитуда составляет 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

Правительство Японии создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением.

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