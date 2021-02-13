Десять человек пострадали при землетрясении в Японии

По меньшей мере десять человек пострадали в Японии в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в субботу, 13 февраля, на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На данный момент известно о четырех потерпевших в префектуре Мияги, также есть пострадавшие в Фукусиме. Большинство получили травмы при падении.

По информации агентства, в одноименном административном центре префектуры Фукусима зафиксировано несколько пожаров. Сейчас эту информацию проверяют пожарные службы.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като на экстренной пресс-конференции сообщил, что объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами снято. По его словам, около 950 тыс. домов остается без электричества.

Подземные толчки в Японии были зафиксированы в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в районе префектур Фукусима и Мияги. Очаг сейсмической активности залегал в водах Тихого океана на глубине 60 км.

Правительство Японии создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением, пишет «Газета.ру».