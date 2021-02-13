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В аэропортах Москвы задержали 125 рейсов из-за снегопада

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В аэропортах Москвы на фоне сильного снегопада к 19:36 субботы, 13 февраля, задержали 125 авиарейсов, еще 22 отменили. Информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

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Больше всего задержек вылетов в аэропорту Домодедово — 92, еще 17 рейсов отменено. В Шереметьево задерживаются 18 рейсов, во Внуково — 15, еще два отменили.

В субботу днем сообщалось о задержке 84 рейсов и отмене еще шести.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог столицы составляет семь баллов.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что воздушные гавани столицы штатно работают в условиях снегопада. Для расчистки перронов, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек применяются реагенты. Лайнеры на запасные аэродромы не уходили.

Снегопад в московском регионе длится с 12 февраля. По данным столичной мэрии, с начала непогоды выпало не менее 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

С начала метели в городе выпало более 75% месячной нормы осадков. Столичное ГУ МЧС России распространило экстренное предупреждение о продолжении снегопада и усилении ветра до конца суток 13 февраля. Ожидается усиление порывистого ветра до 18 м/с, а также снежные заносы и гололедица.

Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Синоптики допустили, что в субботу будет побит рекорд 1965 года. Тогда высота снежного покрова достигала 60 см.

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