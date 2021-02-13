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Сильный снегопад не отразился на работе энергосистемы Москвы

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Энергосистема Москвы работает в штатном режиме, сообщают столичные власти. Сильный снегопад не отразился на подаче тепла, энергии, газа, воды, сообщает телеканал «Известия». Аварийные службы стараются не допустить отключений и сбоев. На случай непредвиденной ситуации есть резервы, которые сработают оперативно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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