Прямой эфир
Интернет
Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене
Общество
Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Общество
В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах
Спорт
Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Мир
На Украине написали более 600 жалоб из-за использования русского языка
Мир
В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве
Общество
Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада

Россия выдала Италии участника мафиозной организации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выдала Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — заявили в ведомстве.

Преступление и указание: в Кремле пояснили освобождение Иссахар
Владимир Путин обсудил эту тему на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Обвиняемый в сопровождении спецконвоя отправлен в Италию.

Бану с 2002 по 2011 год участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа, которая действовала на территории нескольких стран, в том числе Италии. Ее участники занимались вымогательством денег. В составе преступного сообщества Бану путем угроз и насилия вымогал средства у водителей автомобилей, а также у владелицы молдавской транспортной компании. Мужчина назначал цену в размере от €50 до €2060 за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации, отметили в Генпрокуратуре. Всего ему вменяется 28 эпизодов.

В 2013 году судом Венеции в отношении Бану была применена мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу, он объявлен в розыск.

15 января в Подмосковье полицейские задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве. Злоумышленник, под угрозой применения насилия, посадил в такси 29-летнего мужчину, вывез его в дачный дом, нанес потерпевшему телесные повреждения и потребовал перевести на его банковский счет 100 тыс. рублей. После выполнения требования потерпевший был отпущен. Подозреваемого задержали, в ходе обыска у него обнаружили и изъяли часть похищенных средств. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021