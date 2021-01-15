В Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве 100 тыс. рублей

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 100 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Подольске в микрорайоне Климовск. Злоумышленник, под угрозой применения насилия, посадил в такси 29-летнего мужчину, вывез его в дачный дом своего знакомого в деревне Лучинское. Там он нанес потерпевшему телесные повреждения и потребовал перевести на его банковский счет 100 тыс. рублей. После выполнения требования потерпевшего отпустили.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли часть похищенных средств. Задержанный рассказал, то хотел напугать потерпевшего, так как последний неоднократно оказывал знаки внимания его супруге.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Подозреваемый заключен под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

В октябре 2020 года сообщалось, что интернет-жених обманул одиноких женщин в Москве более чем на 25 млн рублей. Следователи установили обстоятельства десяти эпизодов вымогательства, к которым причастен мужчина.