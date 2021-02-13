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Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

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Администрация соцсети Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

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Он уточнил, что аккаунт заблокировали накануне. По словам Гаврилова, данный шаг следует расценивать как акт цензуры.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура», — написал глава делегации на своей странице в Twitter.

21 января постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил государства этой международной организации об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокировок контента частными корпорациями США. Он призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро «внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании соблюдения свободы слова».

14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США демонстрируют в соцсетях такую же политику, что и при ведении международных дел: выключают из экономики и науки неугодные страны или деятелей. По словам дипломата, Вашингтон обладает не только ядерным оружием, но и самым большим в мире военным бюджетом. В последние десятилетия, подчеркнула Захарова, американская внешняя политика использует только один способ ведения дел: «это санкции и рестрикции, незаконные».

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