Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

К вечеру субботы снегопад в Москве ослабнет. Об этом 13 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать», — цитирует его «РИА Новости».

Синоптик указал, что в столице ожидается облачная погода и морозы 12-14 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Ранее 13 февраля синоптики рассказали, что в субботу жителей столицы ожидает облачная погода, метель, сильный снег и гололедица. Днем температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи столбики термометров могут опуститься до 19 градусов.

С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.