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Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии

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В опубликованном внутреннем отчете минобороны Великобритании говорится о «шокирующем состоянии» вооруженных сил королевства. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило Daily Mail.

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Согласно данным, которое приводит издание, лишь один из 33 британских пехотных батальонов не испытывает нехватки кадров. Причина заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

По словам бывшего командующего британскими силами в Афганистане полковника Ричарда Кемпа, контракт с частной компанией на £1,3 млрд был «катастрофичным решением».

Так, новобранцы при отборе сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в ВС, и как подчеркнул полковник, даже элитная Шотландская гвардия столкнулась с нехваткой военнослужащих.

«Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире», — уверен Кемп.

Согласно отчету, Сухопутным войскам Великобритании нужно 14 984 солдата. Сейчас страна может отправить на поле боя только около 11 тысяч.

В середине ноября 2020 года стало известно, что правительство Соединенного Королевства направит на оборонные расходы дополнительные £16,5 млрд в течение четырех лет. Таким образом оборонный бюджет увеличиться на 10%. Это будет рекордная сумма инвестиций за последние 30 лет.

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