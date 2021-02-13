Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации «Трех мушкетеров»

Французские актеры Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Сивиль сыграют в очередной экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом в пятницу, 12 февраля сообщает издание сообщает Variety.

По информации издания, картину снимет режиссер Мартен Бурбулон на киностудия Pathé, сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, а продюсером выступит Дмитрий Рассам.

Фильм будет состоять из двух частей: «Три мушкетера — Д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». Бюджет проекта составит $73 млн.

Уже известно, что Грин сыграет Миледи, Кассель исполнит роль Атоса, а Сивиль — Д`Артаньяна. Полный актерский состав картины объявят позже.

В конце декабря российский актер Михаил Боярский заявил, что отрицательно относится к персонажу мушкетера Д’Артаньяна. Артист назвал героя «самым настоящим убийцей» и признался, что сожалеет об участии в съемках продолжения истории о приключениях мушкетеров.