Белый дом подтвердил планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение американской администрации закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами, пишет издание Politico.

«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств... Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов», — сказала представитель Белого дома на брифинге в пятницу, 12 февраля.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

В январе 2017 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил о решении отменить указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии объекта.

Спецтюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша-младшего.

В конце ноября минобороны США приняло решение временно отказаться от планов по вакцинации от COVID-19 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо.