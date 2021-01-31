Пентагон временно отложил планы по вакцинации заключенных Гуантанамо

Минобороны США приняло решение временно отказаться от планов по вакцинации от COVID-19 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Об этом в субботу, 30 января, сообщил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, пишет газета The Hill.

«Никто из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем план. Мы по-прежнему привержены нашим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», — заявил он.

Неизвестно, сколько случаев коронавируса было зарегистрировано в спецтюрьме, но пандемия стала препятствием для проведения военных судебных разбирательств, в том числе в отношении Халида Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в том, что он был одним из вдохновителей атак на территории США 11 сентября 2001 года.

План привить 40 заключенных спецтюрьмы, особенно в свете нехватки вакцин по всей стране, был встречен яростным сопротивлением законодателей-республиканцев.

Так, заместитель лидера республиканцев в нижней палате конгресса США Стивен Скалис назвал такую идею «возмутительной», поскольку террористов, по его мнению, в таком случае привили бы раньше, чем многих «пожилых американцев и ветеранов».

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города.

Ранее, 20 января, Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

В этот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Всего за время пандемии в США, по данным портала Worldometer, зафиксировано 26 649 459 случаев COVID-19, число летальных случаев превысило 450 тыс.