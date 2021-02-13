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Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

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Минстрой РФ подготовил свод правил, которые устанавливают нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных. Об этом в пятницу, 12 февраля, ведомство сообщило на своем сайте.

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«Свод правил, подготовленный Минстроем России, обеспечит выполнение обязательных требований при проектировании, позволит определить необходимые параметры территорий, выделяемых под такие объекты», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, в приюте не может находиться более 300 животных в случае, если их число превышено, земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 м.

Также обязательно наличие лечебной зоны, при строительстве должны учитываться требования по планировке вольеров и многое другое.

Документ также вводит классификацию приютов по принадлежности (государственные, муниципальные и частные); по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа); по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций).

«Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми. Надеюсь, что это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и по возможности забирать их домой», — сказал заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

Проект прошел процедуру публичного обсуждения с участием зоозащитников, волонтеров, представителей Минсельхоза, Минприроды и других заинтересованных ведомств и объединений.

20 января московский департамент ЖКХ сообщил, что в столице из городских приютов в 2020 году забрали больше 3 тыс. животных. В столице действуют 13 муниципальных приютов для животных, в них содержат порядка 17 тыс. кошек и собак.

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