Более 3 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2020 году

В Москве из городских приютов в 2020 году забрали больше 3 тыс. животных. Об этом в среду, 20 января, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.

По данным ведомства, из приютов в минувшем году взяли около 2,5 тыс. собак и 758 кошек. При этом более 380 животных обрели хозяев в период действия домашнего режима.

В столице действуют 13 муниципальных приютов для животных, в них содержат порядка 17 тыс. кошек и собак, пишет РИАМО. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин.

Пристраивают питомцев, находя им новых хозяев, волонтеры — это около 3 тыс. добровольцев, которые посещают приюты регулярно. Помимо этого, в приютах есть специалисты по уходу, которые несколько раз в день кормят животных, меняют им воду в поилках, наводят чистоту в вольерах и следят за состоянием здоровья подопечных.

Ранее 20 января сообщалось, что ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, как распознать повышенную температуру у кошек и собак. Специалист отметила, что повышение температуры у питомцев может говорить о воспалительном процессе в организме.