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Глава медрегулятора ЕС заявила о долгом соседстве человечества с COVID

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Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон выразила мнение, что коронавирусная инфекция надолго останется с человечеством, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail в пятницу, 12 февраля.

По ее словам, европейские страны не должны терять бдительности в отношении коронавируса, который хорошо адаптировался к человеку и со временем может потребовать корректировки вакцины от экспертов.

Особую озабоченность, по ее словам, вызывает также вопрос о том, что вакцины могут быть не такими эффективными по отношению к некоторым вариантам COVID-19, особенно южноафриканскому и бразильскому штаммам.

«Вопрос в том, что это значит с точки зрения изменений вируса для эффективности вакцины», — заявила Аммон, ссылаясь на сезонный грипп в качестве примера, где вакцины адаптируются ежегодно.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила о наличии данных о повторных заболеваниях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.

11 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой пандемии. По его словам, появление новых штаммов свидетельствует о том, что инфекция всё еще «бьет» по человечеству, но это является нормальным развитием для любого патогена, который адаптируется к носителю.

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