Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

Обрушившийся на Москву снегопад в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный в 1973 году. В городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

Отмечается, что непогода к 17:00 парализовала городские магистрали, загруженность дорог достигла максимальных 10 баллов. Из-за буксующих фур пришлось перекрыть Третье транспортное кольцо в районе Новорижской эстакады.

Столичный департамент транспорта заверил, что метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работают штатно. На маршруты в Москве вечером дополнительно вывели 180 единиц общественного транспорта

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что коммунальный и дорожный комплексы Москвы справляются со снегопадом, в усиленном режиме продолжат свою работу еще как минимум сутки.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В столичном регионе сохранятся местами метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

Полностью осадки прекратятся поздним вечером в воскресенье. По разным оценкам, прирост снега в Москве за три дня составит от 25 до 35 см.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в аэропортах Москвы были задержаны почти 30 рейсов.