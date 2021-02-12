Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе
Мир
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Россия расширила список попавших под санкции украинских компаний
Экономика
Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
Общество
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Мир
Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции
Мир
В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ
Мир
Заместителя пресс-секретаря Белого дома отстранили от работы за хамство
Интернет
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обрушившийся на Москву снегопад в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный в 1973 году. В городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

Отмечается, что непогода к 17:00 парализовала городские магистрали, загруженность дорог достигла максимальных 10 баллов. Из-за буксующих фур пришлось перекрыть Третье транспортное кольцо в районе Новорижской эстакады.

Столичный департамент транспорта заверил, что метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работают штатно. На маршруты в Москве вечером дополнительно вывели 180 единиц общественного транспорта

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что коммунальный и дорожный комплексы Москвы справляются со снегопадом, в усиленном режиме продолжат свою работу еще как минимум сутки.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В столичном регионе сохранятся местами метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

Полностью осадки прекратятся поздним вечером в воскресенье. По разным оценкам, прирост снега в Москве за три дня составит от 25 до 35 см.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в аэропортах Москвы были задержаны почти 30 рейсов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021