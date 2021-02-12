ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител

Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом 12 февраля на брифинге заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Трансляция проходила в Twitter организации.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — сказала Сваминатан.

По ее словам, в настоящее время ведутся исследования о том, насколько хватает иммунитета у людей, которые уже переболели коронавирусом. При этом Сваминатан отметила, что среди вакцинированных подавляющее большинство инфекцию переносит в легкой форме.

Как заявила сотрудник ВОЗ, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности (патогенности) микроорганизма. — Ред.) вируса и существует вероятность снижения уровня передачи коронавируса после прививки.

Ранее, 11 февраля, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов COVID-19 не приведет к началу новой пандемии. Он отметил, что появление новых штаммов говорит о том, что коронавирусная инфекция всё еще «бьет» по человечеству, но, по словам Клюге, это нормальное развитие для любого патогена, который адаптируется к своему носителю.

10 февраля ВОЗ заявила, что первоначально обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести государствах и их общее число 86. Также расширилась география распространения штаммов, которые были обнаружены первоначально в ЮАР, Бразилии и Японии.