Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах РФ

Белоруссия перенесла подписание соглашения с Россией об организации перевалки нефтепродуктов в российских портах, сообщили 12 февраля в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Там отметили готовность к подписанию с Россией соглашения, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля.

«Еще завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена», — передает сообщение ТАСС.

Договор должны были заключить в понедельник, 15 февраля.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов типа бензина, мазута и масла в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью продления. Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки этих нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Также Минск и Москва должны были подписать соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

Документ позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса.