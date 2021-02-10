Час СУГа: бизнес просит субсидировать поставки топлива на Дальний Восток

Бизнес попросил правительство ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальний Восток. Письмо с таким предложением Независимый топливный союз (НТС) направил вице-премьеру Александру Новаку (есть у «Известий»). Мера поможет для решить проблему дефицита топлива в ДФО, считают авторы инициативы. В случае нехватки бензина или его высокой цены водители смогут переоборудовать автомобиль на более дешевый и доступный вид топлива — СУГ. Однако 9 февраля оптовые цены на сжиженные углеводородные газы на бирже уже взлетели до 34,55 тыс. рублей за тонну, показав новый исторический максимум.

Топливная поддержка

Письмо с просьбой ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов в ДФО НТС направил вице-премьеру Александру Новаку 8 февраля. Союз предложил компенсировать РЖД потери в доходах в размере до 4 тыс. рублей за тонну перевозимого топлива в дальневосточный регион. Субсидию предполагается платить из федерального бюджета.

«Учитывая сложившуюся в настоящий момент ситуацию с острым дефицитом топлива в ДФО, субсидирование железнодорожных перевозок — стратегически верное и эффективное решение топливообеспечения округа», — сказано в письме.

СУГ — замена бензина, и его объем в структуре потребления на дальневосточном топливном рынке растет с каждым годом, сказал «Известиям» президент НТС Павел Баженов.

— В условиях уже готовой инфраструктуры для использования СУГ и сравнительно недорогой стоимости переоборудования автомобилей, увеличение предложения СУГ позволит снизить спрос на бензин, что, в свою очередь, позволит сбалансировать находящийся в кризисе дальневосточный топливный рынок и удовлетворить общий спрос потребителей, — заключил Павел Баженов.

Час СУГа Из-за перебоев в поставках бензина в Хабаровске образовались километровые очереди на заправках Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

В середине января на Хабаровском НПЗ из-за технических работ остановилось производство бензина. Из-за сообщений о дефиците топлива на местных АЗС выстраивались очереди. Для восполнения запасов в Хабаровском крае и других регионах ДФО Минэнерго распорядилось организовать поставки более 38 тыс. т бензина с НПЗ Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Для решения топливной проблемы в ДФО Минэнерго еще в 2020 году разработало проект постановления правительства, который предусматривает предоставление РЖД субсидий из федерального бюджета. Выплаты позволили ли бы возместить компании недополученные доходы из-за введения льготных тарифов на перевозку моторного топлива для реализации на Дальнем Востоке. Меру планировали распространить только на бензин, дизель и топливо для реактивных двигателей.

— Реализация указанной меры была отложена, так как не был решен вопрос об источниках финансирования. Теперь на фоне дефицита топлива на Дальнем Востоке правительство вновь вернулось к ее обсуждению. Но бизнес надеется, что поддержка будет распространена не только на бензин и дизель, но и на СУГ, — сказал «Известиям» зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет поставщиков и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Час СУГа Нефтеперерабатывающий завод АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

Необходимость поддержки транспортировки топлива в ДФО особенно ощутима в условиях роста оптовых цен на бирже на СУГ, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 9 февраля стоимость этого топлива подскочила на торгах до 34,55 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый осенью 2018 года исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За один день биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%, а с начала года цена увеличилась уже на 46%.

Экономический эффект

Сейчас за доставку 1 т топлива в ДФО из европейской части России оптовые покупатели платят по тарифу 8–12 тыс. рублей. Поэтому обсуждаемые субсидии могут увеличть объем предложения и доступность СУГ на дальневосточном рынке, считает Дмитрий Гусев. В случае дефицита бензина и дизеля в регионе или их подорожания водители смогут переоборудовать автомобили и перейти на доступное газомоторное топливо, указал эксперт.

Как писали «Известия», переоборудовать машину под газ стоит около 40 тыс. рублей. Парк таких авто продолжает расти, отметил Дмитрий Гусев. По его данным, сегодня из 53 млн автомобилей в России около 2,5 оборудованы под газомоторное топливо.

Час СУГа Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В 2017 году в стране было 1,5 млн машин на газе, в 2018-м — 1,7 млн, в 2019-м — более 2 млн, сообщили «Известиям» в МВД.

В РЖД «Известиям» сказали, что предоставление субсидий находится в компетенции правительства и компания, безусловно, выполнит все принятые кабмином решения. В Минфине отметили, что предложение НТС в ведомство не поступало.

В аппарате вице-премьера Александра Новака «Известиям» сказали, что письмо получили и направили в Минэнерго. В ведомстве отметили, что Минэнерго и ФАС уже пришли к договоренности о внесении изменений в совместный приказ, направленный на увеличение минимальной величины продаваемых на бирже сжиженных углеводородных газов в 1,5 раза — с 5% до 7,5% от производства. Минэнерго продолжит консультации с ФАС для выработки мер по нивелированию дальнейшего роста биржевых цен на СУГ, добавили там.

В ФАС на момент публикации на запрос не ответили.

Как писали «Известия», в отличие от рынков других федеральных округов России в ДФО наблюдается регулярный дефицит моторного топлива в оптовом сегменте. На 11 субъектов округа приходится лишь два НПЗ (комсомольский «Роснефти» и хабаровский «Независимой нефтегазовой компании»). Топливо из западной части России невыгодно поставлять на Дальний Восток из-за высокой стоимости транспортировки.

Упрощение поставок СУГ и льготы на перевозки груза в ДФО могут помочь разрешить ситуацию с дефицитом топлива в регионе, считает Анна Бодрова.

Час СУГа Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

— Завышенный ценник вследствие вакуума предложения и высокого спроса из-за холодной зимы и погодных условий — постоянная проблема Дальнего Востока, практически без разбивки по субъектам области. Поэтому механизм льгот здесь вполне жизнеспособный, — заявила она.

Однако СУГ заменяет бензин только на автомобилях, на которых установлено газомоторное оборудование. Их доля в общем автопарке пока невелика. Поэтому СУГ нельзя считать полноценной заменой бензину, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.

Если снизить тарифы на перевозку бензина и дизеля, но не снизить на перевозку газомоторного топлива, то оно потеряет конкурентное ценовое преимущество, отметил он. А сохранение доступности — важный стимул для программы перевода транспорта на газомоторное топливо, заключил эксперт.