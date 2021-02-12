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Кузнецова посетила в больнице брошенных матерью на морозе детей

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в Морозовской больнице в Москве посетила брошенных матерью на морозе детей. Об этом сообщает 12 февраля РЕН ТВ.

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Кузнецова побывала в палатах у всех детей и пообщалась с врачами. Также она поговорила со старшим сыном 33-летней женщины, он рассказал омбудсмену, что в этом году еще не ходил в школу.

В этот же день Кузнецова заявляла, что состояние детей оценивается как стабильное, они находятся в отделении интенсивной терапии.

Представитель столичного ГУ Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила о задержании и возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство в отношении 33-летней женщины, которая оставила детей раздетыми в лесу.

Инцидент произошел накануне вечером, о нем сообщил в правоохранительные органы очевидец. Детей, оставленных на морозе, с различными степенями обморожения доставили в детскую городскую больницу, им оказывается помощь. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывали, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщину госпитализировали, планируется проверить состояние ее психического здоровья. Также следователи устанавливают родственников детей и обстоятельства произошедшего и выясняют, в каких условиях жили несовершеннолетние.

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