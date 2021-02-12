Американский флаг сорвался с флагштока во время учений «Аман-2021»
На открытии учений «Аман-2021» с флагштока упал флаг США. Знамя отцепилось во время праздничного салюта. Кстати, церемонию в прямом эфире транслировало местное ТВ. Учения «Аман-2021» проходят в Пакистане на базе Карачи, передает телеканал «Известия». Маневры внеблоковые, среди участников — 46 стран. ВМФ России на учениях представляют корабли Черноморского флота.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.