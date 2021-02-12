Американский флаг сорвался с флагштока во время учений «Аман-2021»

Американский флаг сорвался с флагштока во время учений «Аман-2021»

2021-02-12 19:41:16

2021-02-12 19:41:16

2021-02-12 19:41:16

2021-02-12 19:41:16

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