Московский баттл: лучшие игроки Единой лиги готовятся к яркому шоу

Столичный стадион «Динамо» третий год подряд примет Матч всех звезд (МВЗ) Единой лиги. В прошлом году игра закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (164:162), которые сравняли счет в очном противостоянии (2:2 по итогам четырех поединков). В этом году наши баскетболисты во главе с Алексеем Шведом и Джоэлем Боломбоем постараются взять реванш. Хотя состав у легионеров собрался очень качественный: Кевин Пангос, Айзейя Кэнан, Миндаугас Кузминскас. Это только часть топ-игроков, которые в воскресенье 14 февраля будут радовать болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров своими невероятными бросками.

Швед против Пангоса

Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В этот раз пандемия коронавируса внесла свои коррективы, хотя столичное правительство выглядит вполне дружелюбным к фанатам, — на спортивные мероприятия допускается до 50% болельщиков. Все билеты распроданы, организаторы предостерегают, что покупать заветные проходки у перекупщиков не стоит (они могу оказаться недействительными).

Такой ажиотаж вокруг предстоящего матча-шоу понятен. На одной площадке можно будет сразу увидеть многих топ-игроков одного из двух сильнейших чемпионатов Старого Света. За «Звезд России» выступят лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед, трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, самый прогрессирующий молодой игрок турнира Никита Михайловский, рекордсмен Единой лиги Джоэль Боломбой. В числе их соперников оказались лидеры задней линии «Зенита» Кевин Пангос и Матеуш Понитка, разыгрывающий УНИКСа Айзейя Кэнан и форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас — два последних имеют богатый опыт выступления в NBA. Наставником «Звезд России» стал тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а «Звезд мира» — Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Увы, но были и потери. Так из-за травм в МВЗ не смогут сыграть лучший снайпер текущего сезона Евролиги Майк Джеймс (улетел в США по семейный обстоятельствам), еще два ключевых игрока ЦСКА — Никола Милутинов и Торнике Шенгелия — получили травмы, впрочем, как и центровой «Локомотива-Кубань», самый ценный игрок ноября Единой лиги Алан Уильямс. Еще многие болельщики ждали в столице разыгрывающего «Зелены Гуры» Иффе Лундберга, но клуб не отпустил своего лидера из-за финала Кубка Польши (пройдет в тот же день, что и МВЗ). Не хватает для полной картины и любимых всеми болельщиками ветеранов — Сергея Мони и Виталия Фридзона.

В перерывах между четвертями зрители смогут насладиться конкурсом трехочковых и бросков сверху. В этом году в конкурсе «дальнобойщиков» поучаствуют Артем Комолов («Нижний Новгород», 41/83 — 49,4%), Айзейя Кэнан (УНИКС, 41/93 — 44,1%), Михаил Кулагин («Енисей», 32/78 — 41%) и Джеремайя Хилл («Астана», 36/100 — 36%). У данкеров тоже очень представительный состав. Компанию победителю прошлогоднего конкурса по броскам сверху Александру Петеневу («Автодор») составят Дерек Кук («Цмоки-Минск»), Таюс Бэттл («Енисей») и Игорь Вольхин («Зенит»). Последний заменил Джона Брауна, получившего травму в одном из последних матчей. Впрочем, Вольхин, обладающий феноменальным прыжком, один из главных кандидатов на победу.

Хор и Иван Ургант

Организаторы готовят много сюрпризов для зрителей. Об этом «Известиям» рассказала генеральный директор международного баскетбольного турнира Илона Корстин.

— Учитывая, что в этом году МВЗ пройдет 14 февраля, в День влюбленных, мы подумали, что было бы логично развить эту тему, — отметила Илона Костин. — На основе произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» мы создали комикс с баскетбольным уклоном. Сами адаптировали сценарий. Наши главные герои — баскетболист и его девушка из группы поддержки. На протяжении всей игры между ними будут развиваться романтические отношения. Чтобы никто не запутался в перипетиях сценария, на каждом зрительском месте будет лежать этот комикс, который позволит ориентироваться в сюжете. Уверена, что будет интересно. Под это шоу композитор специально для нас написал музыку. То есть мы не будем заимствовать музыкальное произведение, а создадим свой уникальный продукт.

Обычно перед МВЗ выступает известный артист, но в этом году было решено изменить традицию.

— Мы сделали выбор в пользу хора в составе 100 человек, — продолжила генеральный директор Единой лиги. — Ребята будут находиться в «грязной зоне» вместе со зрителями и развлекать их. Такого прежде никто не делал.

Еще одним украшением баскетбольного вечера в Москве станут комментарии известного телеведущего Ивана Урганта, известного своей большой любовью к NBA.

— Нам нравится работать с Иваном, — сообщила Илона Корстин. — Он любит баскетбол, активно следит за ним, очень популярен. Это позволяет нам рассчитывать на дополнительных зрителей. Мы всегда рассматриваем и другие варианты, составляем списки, но когда начинаем общаться и углубляться в детали, то некоторые нюансы нас не устраивают. Мир шоу-бизнеса довольно сложный. Найти человека, который был бы суперответственным, профессиональным и популярным, не так легко. Иван именно такой. А ответственность у нас огромная, нам нельзя ошибаться. Все-таки МВЗ — это визитная карточка Лиги ВТБ.

Сама игра будет проходить по классическому сценарию. Хотя у организаторов и была идея, чтобы итоговый результат определялся не по счету, а по четвертям, как в большом теннисе.