СК завершил расследование дела о халатности при ЧП в Норильске

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении оперативного дежурного ЕДДС управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Дениса Кулаева и и.о. начальника управления Вячеслава Иващенко о халатности при ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось свыше 21 тыс. т дизельного топлива в окружающую среду. Кулаев и Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер по локализации и ликвидации ЧП. Их бездействие привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы большой территории региона.

Дело направили в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи его в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в отношении экс-главы Норильска Рината Ахметчина был вынесен приговор, которым его признали виновным в халатности. Также СК продолжает вести расследование нескольких уголовных дел, которые связаны с обстоятельствами разлива нефтепродуктов, по которым в качестве фигурантов проходят пять человек.

11 февраля сообщалось, что «Норильский никель» получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией, произошедшей на ТЭЦ в Норильске, на сумму 494 млн рублей.

Росприроднадзор оценил ущерб, который был нанесен окружающей среде, почти в 148 млрд рублей, но «Норникель» не согласился с методикой расчета.

В феврале Арбитражный суд Красноярского края решил взыскать с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за нанесенный экологический ущерб, практически полностью удовлетворив иск Росприроднадзора.