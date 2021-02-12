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«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну
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«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

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Корабль «Орел» после полетов на околоземную орбиту и Луну будет приземляться в районе города Оренбурга. Об этом заявил 12 февраля генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексей Богомолов.

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«Коллективом АО «ЦЭНКИ» совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе Оренбурга», — об этом Богомолов рассказал в интервью корпоративному изданию ЦЭНКИ «Космодромы России».

Богомолов также отметил, что был успешно завершен выпуск эскизного проекта, где определены требования, состав оборудования и технология работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. Новинка отличается от всех существующих на данный момент космических кораблей тем, что «Орел» сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.

Позже в январе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о создании в корпорации специальной дирекции, которая готовит миссии на Луну. Он отметил, что «Роскосмос» начнет освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе подготовит экспедицию.

Первый испытательный полет российского «Орла», предназначенного для полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году было решено проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2024 году планируется беспилотный запуск «Орла», в 2025-м — его пилотируемый полет.

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