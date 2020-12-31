В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью каналу «Россия-24» в четверг, 31 декабря.

«Корпорация «Энергия» к новому году сделала подарок — собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала все. Это уже готовый корабль», — сказал Рогозин.

По его словам, новинка отличается от всех существующих сейчас космических кораблей тем, что «Орел» сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.

Глава «Роскосмоса» отметил, что у корабля «настолько мощная тепловая защита», что он может возвращаться к Земле «на 2-й космической скорости — не 8, а 11 км/с».

Ранее в четверг Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом заявил о создании в «Роскосмосе» специальной дирекции, которая готовит миссии на Луну.

Он отметил, что корпорация начнет освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе подготовят экспедицию.

Рогозин заявил 19 декабря, что «Роскосмос» планирует отправить космический аппарат на Луну осенью 2021 года.

Также он добавил, что первый испытательный полет российского «Орла», предназначенного для полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году было решено проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2024 году планируется беспилотный запуск «Орла», в 2025 году — его пилотируемый полет.