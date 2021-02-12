Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Торонто девочка и мужчина получили тяжелые ранения при стрельбе
Мир
Патрушев обсудил с коллегой из Франции кибербезопасность
Мир
Зеленского обвинили в предательстве надежд украинцев на мир в Донбассе
Общество
Пробки в Москве днем 12 февраля достигли 8 баллов
Происшествия
Автомобиль упал на железнодорожные пути в Подмосковье
Наука
В России разработали технологию создания вакцины от разных штаммов COVID-19
Мир
В Белоруссии ужесточат наказание за организацию массовых беспорядков
Общество
Переболевшие COVID-19 россияне изменили свое отношение к заболеванию
Общество
Москвичей предупредили о сретенских морозах в середине февраля

Автомобиль упал на железнодорожные пути в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль упал на железнодорожные пути станции Фроловское в Московской области в пятницу, 12 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Клину Московской области на ж/д станции Фроловское автомобиль упал на пути. В результате ДТП пострадавших и погибших нет», — приводит его слова ТАСС.

Опасное соглашение: стал известен подводный камень ОСАГО
Какие документы не стоит подписывать со страховой

В связи с падением машины были задержки в следовании 10 пригородных электропоездов. Проводились ремонтно-восстановительные работы.

К настоящему времени движение поездов на участке Москва–Тверь восстановлено в обоих направлениях.

«Тем не менее поезда по-прежнему следуют со значительными задержками. Просим внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах», — цитирует сообщение пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) агентство городских новостей «Москва».

Из-за затруднения движения поездов на этом участке пустили компенсационные маршруты, сообщает телеканал «360».

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерины Коротковой, водитель легковой автомашины, не справившись с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на железнодорожные пути станции.

За рулем машины Volvo XC90 находилась 42-летняя местная жительница. В момент аварии она находилась в автомобиле одна, в медпомощи женщина не нуждается.

Северный транспортный прокурор Александр Абрамов проводит проверку по данному факту, он выехал на место происшествия.

Ранее в этот же день сообщалось, что под Екатеринбургом столкнулись легковой Daewoo и самосвал, погибли два человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021