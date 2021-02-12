Автомобиль упал на железнодорожные пути в Подмосковье

Автомобиль упал на железнодорожные пути станции Фроловское в Московской области в пятницу, 12 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Клину Московской области на ж/д станции Фроловское автомобиль упал на пути. В результате ДТП пострадавших и погибших нет», — приводит его слова ТАСС.

В связи с падением машины были задержки в следовании 10 пригородных электропоездов. Проводились ремонтно-восстановительные работы.

К настоящему времени движение поездов на участке Москва–Тверь восстановлено в обоих направлениях.

«Тем не менее поезда по-прежнему следуют со значительными задержками. Просим внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах», — цитирует сообщение пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) агентство городских новостей «Москва».

Из-за затруднения движения поездов на этом участке пустили компенсационные маршруты, сообщает телеканал «360».

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерины Коротковой, водитель легковой автомашины, не справившись с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на железнодорожные пути станции.

За рулем машины Volvo XC90 находилась 42-летняя местная жительница. В момент аварии она находилась в автомобиле одна, в медпомощи женщина не нуждается.

Северный транспортный прокурор Александр Абрамов проводит проверку по данному факту, он выехал на место происшествия.

Ранее в этот же день сообщалось, что под Екатеринбургом столкнулись легковой Daewoo и самосвал, погибли два человека.