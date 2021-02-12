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Два человека погибли в ДТП с самосвалом под Екатеринбургом

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Под Екатеринбургом столкнулись легковой Daewoo и самосвал, погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла вечером 11 февраля на дороге, ведущей от Екатеринбурга к Ново-Свердловской ТЭЦ. По предварительным данным, легковую Daewoo Nexia занесло и бросило на самосвал, пишет ТагилСити.ру.

В результате ДТП 25-летний водитель и 53-летний пассажир легковушки погибли на месте.

Сотрудники ГИБДД выявили на участке трассы дефект покрытия — оно почти на 7 см возвышается над обочиной. Кроме того, проезжая часть была посыпала мелким щебнем.

По факту гибели людей организована проверка. Обстоятельства устанавливаются.

11 февраля в Челябинске отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Погиб человек. По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречку.

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