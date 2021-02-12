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Трансплантацию почек впервые сделают в Приморском крае

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В краевой клинической больнице № 1 во Владивостоке начнут проводить трансплантацию почек. На 2021 год есть пять квот на такую операцию. В Приморье насчитывается порядка 450 человек, которым требуется пересадка.

«Операции будут доступны пациентам по ОМС и после хирургического вмешательства пациенту будет показано обязательное бесплатное лекарственное обеспечение для того, чтобы минимизировать возможности отторжения органа», — рассказал заведующий отделением органного донорства больницы № 1 Михаил Антонов. Хирурги, реаниматологи и анестезиологи уже прошли подготовку в ведущих в сфере трансплантологии медучреждениях, передает Vostokmedia.

Напомним, врачи планируют возобновить операции по трансплантации почек в Хабаровске. Последний раз пересадку производили в 2004 году. Центр трансплантологии запустят в работу в июле 2021 года. Врачи пройдут дополнительное обучение. Кроме того, в больницу поставят необходимое медицинское оборудование для проведения пересадок.

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