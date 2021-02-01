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Операции по пересадке почек планируют возобновить в Хабаровске

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Врачи планируют возобновить операции по трансплантации почек в Хабаровске. Последний раз пересадку производили в 2004 году.

Вопрос о возобновлении операций обсудили в рамках круглого стола, который провел заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Во встрече участвовали врачи, руководители больниц, представители общественности и духовенства. На мероприятии было отмечено, что операции ранее проводились на базе краевой клинической больницы № 1 имени Сергеева. Медицинское учреждение вновь станет центром трансплантации. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Центр трансплантологии запустят в работу в июле 2021 года. Врачи пройдут дополнительное обучение. Кроме того, в больницу поставят необходимое медицинское оборудование для проведения пересадок.

«Нам всем предстоит пройти в этом году сложный путь и запустить эту программу. Всё должно соответствовать требованиям, нормативным документам, правилам трансплантации, которые сегодня существуют в России. Тот опыт, который есть у наших врачей, те программы обучения, которые пройдены, всё это позволит нам запустить процесс по трансплантации в этом году», — отметил Евгений Никонов.

Гемодиализ в Хабаровском крае проходят около 400 человек. Ближайшие центры трансплантации для жителей региона располагаются в Якутске и Иркутске. Также по квотам пациентам приходится ездить в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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