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«МегаФон», Mail.ru Group USM, РФПИ и Ant Group предоставят совместные платежные услуги

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Компании «Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Об этом говорится в объединенном пресс-релизе компаний, поступившем в распоряжение «Известий».

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В 2019 году стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России.

Согласно подписанным документам, СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные для экономии клиентов при оплате услуг и товаров в сегменте электронной коммерции.

Mail.ru Group внесет в СП активы стоимостью 4,5 млрд рублей, его доля составит 40%. Таким образом, компания станет самым крупным акционером в платежном СП. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

USM, в свою очередь, внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК «Ренессанс», 100% в Банке «Раунд» и 100% в «ИнПлат».

Другие акционеры внесут денежные средства, активы или и то и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в текущем году после выполнения ряда условий, в частности после одобрения третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

В октябре 2020 года стало известно о намерении «Мегафона» в в ближайшие два года инвестировать 6 млрд рублей в разработку системы передачи данных. Исследовательский офис будет заниматься построением эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработкой прототипов оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, — и испытанием их на земле и в космосе.

В том же месяце сообщалось, что «Мегафон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START.

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