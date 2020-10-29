«Мегафон» инвестирует 6 млрд рублей в разработку системы передачи данных

Компания «МегаФон» в ближайшие два года намерена инвестировать 6 млрд рублей в исследования использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий», 29 октября.

Для этого будет создана компания «МегаФон 1440», которая начнет свою работу 16 ноября. Ее возглавит управляющий директор технологической компании YADRO Алексей Шелобоков. Отмечается, что на старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком».

Исследовательский офис будет заниматься построением эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработкой прототипов оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, — и испытанием их на земле и в космосе.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров», — сказал Шелобоков

Еще одной задачей является тестирование новых технологий в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников «МегаФон 1440» предполагается совершить в ближайшие пять лет.

Основным преимуществом низкоорбитальной спутниковой связи называется возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с. По мнению гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна, «за гибридными орбитальном-наземными телекоммуникационными сетями — будущее».

«Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — подчеркнул он.

Ранее, 28 октября, стало известно, что «МегаФон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START.