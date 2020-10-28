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«МегаФон» станет совладельцем видеосервиса START

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«МегаФон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Вхождение стратегического инвестора позволит самому быстрорастущему видеосервису в России продолжить укреплять позиции на рынке, говорится в пресс-релизе, поступившем 28 октября в «Известия».

Сделку реализуют в два этапа, в результате доля «МегаФона» в компании составит 33,8%. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media.

Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«START — самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. «МегаФон» как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

По словам топ-менеджера, «МегаФон ТВ» и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями, аудитории сервисов не пересекаются. При этом сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества, отметил он.

«Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START», — прокомментировала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

По ее словам, холдинг за три года доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком рынка. На этом этапе компании было важно привлечь именно стратегического инвестора, добавила Миндубаева.

«Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» — важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции «МегаФона» будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», — уточнила топ-менеджер.

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