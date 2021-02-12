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Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, и призвал отказаться от устройств. Об этом он сообщил в пятницу, 12 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании.

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«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — объяснил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что «умные» люди уже давно используют кнопочные аппараты.

В конце января доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что определить местоположение смартфона возможно даже при выключенной геолокации.

В середине декабря прошлого года руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев рассказал, как избежать биллинга телефона со стороны злоумышленников. По словам специалиста, сами по себе данные о количестве и частоте звонков, времени разговоров и содержании сообщений дают киберпреступникам не так уж много. Однако при направленной атаке, обычно на публичную персону, ситуация меняется.

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