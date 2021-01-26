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Специалист раскрыл способ найти смартфон без геолокации

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Определить местоположение смартфона возможно даже при выключенной геолокации, об этом во вторник, 26 января, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

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Эксперт напомнил, что мобильные устройства на базе операционных систем iOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или iCloud-аккаунт, но при отключенном геопозиционировании такой способ использовать не удастся.

«Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал он в интервью агентству «Прайм».

По словам Кашкина, для такого подхода характерна низкая точность определения местоположения, так как в городе вышки, как правило, располагаются на расстоянии 3–5 км друг от друга. За городом такое расстояние может быть в диапазоне 10–12 км.

При этом он отметил, что данными о расположении вышек располагает лишь провайдер и предоставляются они только по запросу правоохранительных органов. Поэтому эксперт советует в случае потери телефона обратиться в полицию и указать в заявлении IMEI-код аппарата. Кашкин подчеркнул, что в случае кражи, даже если преступники заменили сим-карту, аппарат смогут найти и при выключенной геолокации.

Кроме того, условное местоположение смартфона можно определить по геотегам. Эти данные встречаются в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.

«Если пользователь при публикации фото- и видеоконтента указал местоположение, то любой другой пользователь получает автоматически доступ не только к изображению, но и месту, где был сделан снимок», — рассказал Кашкин.

Ранее, 19 декабря, руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев рассказал, как избежать биллинга телефона со стороны злоумышленников.

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