Специалист раскрыл способ найти смартфон без геолокации

Определить местоположение смартфона возможно даже при выключенной геолокации, об этом во вторник, 26 января, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Эксперт напомнил, что мобильные устройства на базе операционных систем iOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или iCloud-аккаунт, но при отключенном геопозиционировании такой способ использовать не удастся.

«Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал он в интервью агентству «Прайм».

По словам Кашкина, для такого подхода характерна низкая точность определения местоположения, так как в городе вышки, как правило, располагаются на расстоянии 3–5 км друг от друга. За городом такое расстояние может быть в диапазоне 10–12 км.

При этом он отметил, что данными о расположении вышек располагает лишь провайдер и предоставляются они только по запросу правоохранительных органов. Поэтому эксперт советует в случае потери телефона обратиться в полицию и указать в заявлении IMEI-код аппарата. Кашкин подчеркнул, что в случае кражи, даже если преступники заменили сим-карту, аппарат смогут найти и при выключенной геолокации.

Кроме того, условное местоположение смартфона можно определить по геотегам. Эти данные встречаются в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.

«Если пользователь при публикации фото- и видеоконтента указал местоположение, то любой другой пользователь получает автоматически доступ не только к изображению, но и месту, где был сделан снимок», — рассказал Кашкин.

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