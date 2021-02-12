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Сбор пожертвований на памятник Александру II объявят в Самаре

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В Самаре планируется сбор пожертвований на памятник императору Александру II. Предстоит собрать порядка 70 млн рублей. Деньги на него из бюджета выделять не планируется.

По словам депутата губернской думы Александра Милеева, которые приводит НИА «Самара», в марте в региональном парламенте пройдет круглый стол, на котором будут обсуждать детали реализации проекта и выбирать место для постамента.

Милеев сообщил, что скульптуру уже выполнили в миниатюре из бронзы мастера из Санкт-Петербурга. Работы по установке разделят на два этапа. Сначала будет заложен первый камень будущей скульптуры. Под него поместят капсулу со свежим номером «Самарской газеты», как это было при установке прошлого памятника императору, в XIX веке.

Одна из возможных дат установки — август 2021 года. В этом же месяце 150 лет назад, в 1871 году, император посетил Самару.

О планах по установке памятника Александру II стало известно в конце января этого года. На заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике губернской думы рассматривалось открытое обращение местных жителей о необходимость дать вторую жизнь одному из утерянных памятников императору.

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