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Памятник Александру II планируют открыть в Самаре

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В Самаре вновь вернулись к идее установки памятника Александру II. Открытое обращение местных жителей, в котором говорится о необходимость дать вторую жизнь одному из утерянных памятников императору, рассматривалось на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике губернской думы.

По словам депутата Александра Милеева, которые приводит НИА «Самара», парламентарии намерены более конкретно обсудить этот вопрос с жителями и определить возможное место памятника.

Согласно хроникам, Александр II приезжал в Самару в августе 1871 года. Ему показали строящийся кафедральный собор, Алексеевский детский приют, дворянское собрание, сиротский дом и епархиальное женское училище. Император отметил в городе чистоту и объявил «монаршее благоволение» губернатору Григорию Аксакову.

В честь Александра II в Самаре названы ремесленное училище и публичная библиотека. В 1889 году на Алексеевской площади был установлен памятник императору, но после революции скульптуру снесли, а на ее месте появилась статуя Владимира Ленина.

О необходимости восстановления памятника Александру II в Самаре говорят с 2002 года. В разные годы с такой инициативой выступали различные общественные организации. Историки и краеведы предложили компромиссный вариант — памятник Александру II вернуть на его историческое место, а статую Ленина передвинуть к зданию областного суда. Однако инициативу затормозили представители КПРФ.

25 января сообщалось, что памятник Александру II появится в центре Челябинска. Проект, по некоторым данным, профинансирует компания, близкая к семье известных челябинских бизнесменов Вайнштейнов.

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