Памятник царю Александру II установят в Челябинске

В центре Челябинска появится памятник царю Александру II. Официальное его название звучит как «Памятник царю-освободителю императору Александру II».

Судя по документам, монумент установят западнее церкви — со стороны Свердловского проспекта. По информации 74.RU, финансирует проект компания, близкая к семье известных челябинских бизнесменов Вайнштейнов. Общественные слушания назначены на 28 января.

Как передает ресурс kursdela.biz, одновременно горожане обсудят и установку стелы «Город трудовой доблести» на бульваре Славы (между улицами Цвиллинга и Советской), а также мемориальной доски Владимиру Чемоданову на фасаде школы-интерната № 12 для детей с нарушениями слуха.

Александр II вошел историю как император, реализовавший широкомасштабные реформы. Удостоен особого эпитета в русской и болгарской историографии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права и победой в войне за независимость Болгарии, соответственно). Погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией «Народная воля».