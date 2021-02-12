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Цены на минтай упали до минимума за последние годы
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Цены на минтай упали до минимума за последние годы

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Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке в феврале упали до минимальных значений за последние несколько лет. Это следует из данных ФГУП «Нацрыбресурсы».

Так, в начале февраля 2021 года минтай у оптовиков стоит 65 рублей за 1 кг, а в прошлом году цена держалась на уровне 102 рубля. В центральной части России 1 кг этой рыбы подешевел со 123 рублей до 85. Снижение цены на минтай началось в январе 2020-го.

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Обвал оптовых цен произошел из-за закрытия китайских портов. В КНР ограничили ввоз минтая, в результате чего трейдеры отказываются от сделок, ожидая дальнейшего снижения цен. При этом с нехваткой продукции уже столкнулись крупные дистрибуторы и переработчики.

По некоторым данным, в Росрыболовстве обеспокоены ситуацией и обсудили вопрос с минтаем на совещании у заместителя руководителя ведомства Петра Савчука. Один из участников встречи отметил, что что трейдеры не хотят покупать рыбу до 18 февраля.

В этот день в Китае закончатся праздники, и станет понятно, будут ли открыты порты для российской рыбы, что окажет свое влияние на цены. Об этом источник сообщил изданию «Коммерасантъ».

Отмечается, что Китай был основным импортером российской рыбы. До наступления пандемии коронавируса страна закупала до 600 тыс. т рыбы в год. Однако с 14 января этого года все границы оказались закрыты.

«Действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков к покупке сырья по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объемов добычи минтая», — заявил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Днем ранее появилась информация, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов в Эквадоре. Сообщается, что неурожай в стране, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. В то же время участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.

Глава Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ольга Еремеева рассказала «Известиям», что в Эквадоре нет неурожая бананов, а поставки из Эквадора в Россию задерживаются сейчас в среднем на полторы недели из-за проблем с логистикой.

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