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Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ

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Директор российской Службы внешней разведки(СВР) Сергей Нарышкин в пятницу, 12 февраля, заявил что обмен информацией между службой и ЦРУ, в частности по террористам, не прерывался из-за смены руководства управления.

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По его словам, служба «по возможности» будет взаимодействовать с управлением при новом директоре. Так он ответил на вопрос, установлен ли у СВР контакт с будущим руководством ЦРУ.

«Будем по возможности взаимодействовать с Центральным разведывательным управлением. Взаимодействие у нас практически не прерывалось. Обмениваемся различной информацией по теме борьбы с международным терроризмом» ,— цитирует его «РИА Новости».

По его словам, кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс обладает глубокими знаниями и опытом в области международных отношений и международной политики. Кроме того, как отметил Нарышкин, у него достойная трудовая биография.

«В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]», — рассказал глава СВР.

Ранее в этот же день Нарышкин заявил, что сигналы о планах террористов в отношении России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна «достаточно надежно» защищена от этого зла.

Президент США Джо Байден в начале февраля внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.

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