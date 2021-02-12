В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

В результате взрыва в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе ни один человек не пострадал. Об этом 12 февраля сообщили в МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

«Произошло обрушение здания, возгорания нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день работавший в супермаркете мужчина рассказал о моменте взрыва. По словам Зураба Засеева, он проснулся от хлопка и сумел самостоятельно выбраться из здания, пишет РЕН ТВ.

«Работал в этом здании ночью. От взрыва проснулся, как-то выполз оттуда», — рассказал Засеев.

Хлопок прогремел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе ранее в пятницу. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа.

В пресс-службе правительства республики заявили журналистам, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало. В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают следователи. Ведется доследственная проверка по факту взрыва.