Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе
Общество
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Мир
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала
Общество
Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов
Общество
В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Общество
В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН
Спорт
СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
Общество
Максима Топилина освободили от должности главы ПФР
Общество
Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате взрыва в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе ни один человек не пострадал. Об этом 12 февраля сообщили в МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

«Произошло обрушение здания, возгорания нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день работавший в супермаркете мужчина рассказал о моменте взрыва. По словам Зураба Засеева, он проснулся от хлопка и сумел самостоятельно выбраться из здания, пишет РЕН ТВ.

«Работал в этом здании ночью. От взрыва проснулся, как-то выполз оттуда», — рассказал Засеев.

Хлопок прогремел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе ранее в пятницу. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа.

В пресс-службе правительства республики заявили журналистам, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало. В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают следователи. Ведется доследственная проверка по факту взрыва.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021