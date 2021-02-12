СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Начата доследственная проверка по факту взрыва в здании супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Северной Осетии в пятницу, 12 февраля.

По данным следствия, взрыв произошел примерно в 7:24 в здании супермаркета по улице Гагкаева.

В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают следователи.

«Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются», — добавили в СК.

Хлопок прогремел в здании «Магнита» во Владикавказе ранее, в пятницу. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа.

В пресс-службе правительства республики заявили журналистам, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

В здании также находились офисы, кабинеты, стоматология.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало.

Телеканал РЕН ТВ отмечал, что спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего, его госпитализировали. Отмечалось, что жильцы соседних домов и прохожие не пострадали. Однако в некоторых зданиях частично выбило окна.