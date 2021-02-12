Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю при содействии регионального управления МВД и Росгвардии задержали двух участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане, бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ими оказались жители Нефтекумского района Ставрополья Арифулла Авезов и Ахмет Терекбаев. Их задержание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь военнослужащего», ч. 2 ст. 209 УК РФ «Бандитизм» и ст. 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».

Отмечается, что следователи получили неопровержимые доказательства причастности к совершению указанных преступлений. Согласно данным расследования, в середине июля 1999 года Авезов и Терекбаев вступили в состав банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе атаки злоумышленники совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. Всего в результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, тогда погибли 33 человека и были ранены еще 34.

На данный момент устанавливаются роли и совершаемые действия Авезова и Терекбаева в группе боевиков. Отмечается, что за аналогичные преступления к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 участников незаконного бандформирования.

В ноябре 2020 года суд арестовал двух бывших участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемых в убийстве 15 российских военнослужащих в 1999 году у станицы Червлённая Шелковского района региона.