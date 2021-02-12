В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении ценных черепов из лаборатории зоологического института Российской академии наук (РАН). Об этом 12 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что подозреваемым в похищении является 50-летний мужчина, который работал в институте плотником. По предварительным данным, он в течении пяти месяцев периодически выносил ценные экспонаты, которые затем продавал школьнику.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В квартире у десятиклассника, покупавшего ценности, проведен обыск. В результате были найдены 28 черепов. Школьника допросили в присутствии матери в качестве свидетеля, после чего отпустили.

О том, что в лаборатории института произошла кража, стало известно накануне. Сообщалось, что похищены 50 редких черепов животных. Предварительная сумма ущерба — 3,5 млн рублей.