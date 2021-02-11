Редкие черепа животных на 3,5 млн рублей украли из НИИ Петербурга

В Санкт-Петербурге в Василеостровском районе совершена крупная кража из лаборатории научного института. Оттуда похитили 50 редких черепов животных.

10 февраля в полицию района обратился с заявлением исполняющий обязанности директора НИИ. По его словам, в неустановленный период времени в 2020 году из лаборатории института, расположенной на Университетской набережной, пропали черепа дымчатых леопардов, орангутанов и других млекопитающих.

Все эти экспонаты, по данным ученого, имели высокую историческую, научную и коммерческую ценность. Предварительная сумма похищенного составляет 3,5 млн рублей, сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства совершения кражи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В середине января сообщалось, что в Петербурге удалось задержать подозреваемого в ограблении РАН. Им оказался 23-летний безработный, который ранее уже сидел в тюрьме за кражу. У предполагаемого грабителя изъяли 26 археологических находок.