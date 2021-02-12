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Россиянка Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила американке Серене Уильмс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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Встреча прошла в пятницу, 12 февраля. Ее продолжительность составила 1 час и 39 минут, и завершилась она со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Уильямс, пишет «Спорт Экспресс».

Теперь в четвертом круге турнира 39-летней американке предстоит встретиться с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Для 19-летней россиянки это был первый за взрослую карьеру выход в третий раунд взрослого турнира Большого шлема.

На прошлой неделе на турнире WTA в Мельбурне Потапова одержала первую победу после операции на голеностопе, а 9 февраля в матче второго круга турнира победила венгерку Тимеу Бабош.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин. Из россиянок Australian Open выигрывала только Мария Шарапова, одержав победу в 2008 году.

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