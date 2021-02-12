Более 40% украинцев считают ошибкой закрытие ряда телеканалов

Более 40% опрошенных жителей Украины назвали ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом почти 35% респондентов сочли решение властей необходимым. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.