Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США попросили суд приостановить рассмотрение дела соцсети TikTok
Политика
Депутат ГД прокомментировал условие США для отмены санкций против РФ
Мир
Эксперт рассказал о последствиях утечки «базовой информации» со смартфона
Мир
В Сирии состоялась передача оружия и тяжелого вооружения НВФ войскам САР
Происшествия
В Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе
Общество
Вильфанд предрек очередную волну аномального холода в ЦФО
Мир
Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ
Мир
В Китае наступил Новый год Белого металлического быка

Аналитик раскрыл способы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Узнать свой кредитный рейтинг, по которому банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно бесплатно через портал «Госуслуги», об этом рассказал банковский аналитик Виталий Украинский в беседе с агентством «Прайм» .

Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн
ЦБ зафиксировал рост доли просрочки в сегменте потребительских кредитов до 9%

По словам специалиста, такая услуга называется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».

Кроме того, запрос можно направить и в бюро кредитных историй, там информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. При этом число бесплатных запросов ограничено — два запроса в год в электронном виде и один раз в бумажном.

«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность», — объяснил Украинский.

Ранее в феврале директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин рассказал, как не переплатить при оформлении займа в микрофинансовой организации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021