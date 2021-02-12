Аналитик раскрыл способы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг
Узнать свой кредитный рейтинг, по которому банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно бесплатно через портал «Госуслуги», об этом рассказал банковский аналитик Виталий Украинский в беседе с агентством «Прайм» .
По словам специалиста, такая услуга называется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».
Кроме того, запрос можно направить и в бюро кредитных историй, там информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. При этом число бесплатных запросов ограничено — два запроса в год в электронном виде и один раз в бумажном.
«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность», — объяснил Украинский.
Ранее в феврале директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин рассказал, как не переплатить при оформлении займа в микрофинансовой организации.